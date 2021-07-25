Vakalar artınca dünya aşı kimliğini kullanmaya başladı: Ciddi cezalar geliyor

Corona virüsü salgını birçok ülkede hızla yayılırken, hükümetler aşı olmayanlara kısıtlama getirmeye başladı. Birçok ülkede restoranlar, kamuya açık alanlar, spor salonları ve sinema-tiyatro salonları gibi alanlara girişte aşı olunduğuna dair belge istenmeye başladı bile…

Türkiye’de de vaka sayıları 10.000 seviyesinin üzerinde seyrederken başta Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkeler olmak üzere İsrail, Birleşik Krallık, Rusya’da birçok işletme ve alana girişte aşı kartı sorulmaya başlandı.

Fransa ve İtalya corona virüsü aşılarının belgelerinin birçok ülkede kullanılmasına yeşil ışık yaktı. Sağlık çalışanları gibi belirli gruplar haricinde corona virüsü aşısının bir zorunluluk olmadığı İtalya’da kapalı alanda yemek yemek ya da spor salonuna gitmek isteyenlerin aşı olduğuna dair belgeleri göstermesi gerekiyor. Avrupa’da hükümetler yeni bir corona virüsü dalgasıyla kapanmaya gidilmesinin ekonomik ağırlığını kaldıramayacaklarını düşünerek harekete geçiyor. İtalya’da “yeşil geçiş” Fransa’da ise “sağlık kartı” olarak tasarlanan bu aşı kartları ile başka ülkelere seyahatin de önü açılacak.

YASAKLAR AŞIYA TALEBİ ARTIRDI

QR kod ister bir kağıda basılı olarak ibraz edilebilirken istenirse de cep telefonu aracılığıyla gösterilebilecek. Bu uygulama ile ilgili geçen hafta bir açıklama yapan İtalya Başbakanı Mario Draghi, “Yeşil geçiş, insanların yaptıkları şeylere devam etmesini sağlıyor ve diğer insanlara hasta ya da virüsü bulaştırıcı olmadıklarının garantisini veriyor” dedi. İtalya’nın Başbakanı, Fransa, İngiltere ve İspanya’da vaka sayılarının artmasını göstererek, “Eğer orada olanları görmezsek ve harekete geçmezsek İtalya’da da bunların yaşanabileceğini anlamalıyız” ifadesini kullandı.

Fransa’da ise bu uygulamaya geçildikten ve aşı olanlara “bazı haklar” tanındıktan sonra ülkede aşılanma oranı dikkat çekici bir şekilde arttı. Fransa’da bu uygulamanın gündeme geldiği günlerden itibaren ilk doz aşı olmak isteyenlerin sayısı katlanarak arttı. Temmuz ayının başında ortalama günlük 161 bin kişi aşı olurken bu hamle ile birlikte Fransa’da 298.000 insan corona virüsü aşısı olmak için başvuruda bulundu.

İtalya’da da bu gelişmenin ardından corona virüsü aşısı olmak isteyenlerin sayısı artarken İtalyan Sağlık Bakanlığı’nın baş danışmanlarından Profesör Walter Ricciardi, “İnsanları aşı olmaya zorlayamayız fakat aşı olmayanlara daha az fırsat sağlayabiliriz” ifadesini kullandı.

İTALYA, KOMŞUNUN İZİNDEN GİDİYOR

Yunanistan’da ise vakaların turizm sezonunun başlamasıyla birlikte artması, yeni önlemleri de beraberinde getirdi. Ülkede kapalı alanlarda sadece aşı olan, test olmuş olan ya da Covid-19’u atlatmış kişiler yemek yiyebiliyor.

İtalya’da da bu uygulama 6 Ağustos’ta başlıyor ve hatta bu ülkede kapalı yüzme havuzları, spor salonları ve hatta açık havadaki konser ve etkinliklere de sadece aşı olanlar gidebilecek. İtalya’da müze ve fuarlar da aşı olmayanların giremeyeceği yerler arasında.

YASAKLAR GENİŞLİYOR

Fransa’da da benzer bir şekilde hükümet müze, sinema salonlarına yasaklar getirirken, bu yasaklar Ağustos ayı ile birlikte restoranların kapalı ve açık alanlarına da genişletilecek.

İngiltere’de ise Eylül ayından itibaren gece kulüplerine girişte iki doz aşı olma zorunluluğu getirilecek. İngiliz hükümeti bu yasakların geniş ve kalabalık kitlelerin olduğu alanlar için de geçerli olacağını açıkladı.

İŞLETMELERE 1000 EURO CEZA

İtalya’da nüfusun yaklaşık yüzde 61’i corona virüsü aşısının bir dozunu olurken bu oran Fransa’da yüzde 57 ve Birleşik Krallık’ta da yüzde 68 seviyelerinde. İtalya’da restoran ve bar işletmecileri “yeşil geçiş” kuralını uygulamazsa 1.000 euroluk bir para cezasının yanı sıra 10 günlük kapatma cezasını da alabilecek. Aşı olmayan işletmecilere ayrıca 1000 euro ceza kesilmesi de bekleniyor.

Aşı kartı kontrolü yapmayan Fransız işletmeler de 1.500 euro ceza alabilecek. Eğer bir ay içerisinde üç kez uyarı alınırsa Fransız işletmeciler bir yıl hapis cezasına ve 9.000 euroya varan cezalarla cezalandırılacak.

Fransa’da büyük tepki çeken aşı zorunluluğu için ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bizim kararımız basit, herkese yasak ve kısıtlama getirmektense sadece aşı olmayanlara getireceğiz” diyerek planın ana fikrini kamuoyu ile paylaşmıştı.

RUSYA’DA İŞLETMECİYE ÇOK SERT CEZA VAR

Rusya’da da bir süredir corona virüsü aşısı kampanyaları devam ediyor. Moskova’nın da aralarında olduğu 44 bölgede hizmet sektörü çalışanlarının aşı olmasına zorunluluk getirilirken, aşı kurallarına uymayan işletmelere çok ağır cezalar getiriliyor. Çalışanlarının yüzde 60’ı corona virüsü aşısı olmayan işletmelere 90 günlük cezası verilebiliyor.

Öte yandan Rusya’nın birçok turizm destinasyonundaki oteller sadece aşı olanlara ya da PCR testi negatif sonuç verenlere kapılarını açıyor.

İSRAİL’DE AŞI OLMAYANA EĞLENCE YOK

Nüfusunu çok hızlı şekilde aşılayan İsrail’de de vakaların artmasıyla birlikte bazı önlemler alınmaya başlandı. İsrail’de 100 kişiden fazla insanın katıldığı ve kapalı alanda gerçekleşen etkinliklere sadece corona virüsü aşısı olmuş olan, Covid-19’u yenmiş ya da yakın zamanda negatif test sonucunu ibraz edebilen kişiler alınabilecek.

İsrail hükümeti ayrıca, müze, konser, spor müsabakası, spor salonu, restoran gibi alanlarla birlikte ibadet alanları ve turistik bölgelere gideceklerden de bu belgeleri istemeye hazırlanıyor.

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