Vatandaş aşılardan kaçtı… Avustralya’da yasaklar geri döndü

Avustralya’nın Victoria eyaletinde vakaların iki gün içinde dokuza çıkmasıyla salgının daha fazla yayılabileceğine dair artan endişelerin ardından eyalet sosyal kısıtlamalar getirdi ve maske kullanımını otellerde, restoranlarda ve diğer iç mekanlarda 4 Haziran’a kadar zorunlu yaptı.

Victoria’da yeni vakalar ortaya çıkana kadar yaklaşık üç ay boyunca hiç vaka kaydedilmemişti. Avustralya uluslararası sınırları salgının ilk aşamalarında kapatarak ve tecrit önlemleri getirerek pek çok gelişmiş ülkenin aksine ülkede yüksek vaka sayısı görülmesinin önüne geçti.

‘YARINI BEKLEMEYİN’



Yetkililer ise Victoria eyaletinde yaşayanları aşı olmaya çağırıyor. Victoria eyalet başkan vekili James Merlino, Melbourne’de gazetecilere yaptığı açıklamda, “Milyonlarca Victorialı aşı olabilir. Yarını ya da gelecek haftayı beklememeliler. Şimdi harekete geçmeli ve aşı olmalılar” dedi.

Avustralyalı yetkililer ülkede yavaş ilerleyen ulusal aşı programını hızlandırmaya çalışıyor. Sağlık yetkilileri, ülkenin etkili bir şekilde salgını önlemede başarılı olması nedeniyle pek çok kişinin aşı olmayı geciktirdiğinden endişe duyuyor.