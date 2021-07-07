Vatikan: Papa’nın sağlık durumu iyi

Önceki gün İtalya’nın başkenti Roma’da 3 saatlik bir operasyona giren 84 yaşındaki Papa Francis’in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Kalın bağırsağının bir bölümünün alındığı Papa’nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa Francis’in damardan ilaç almayı bıraktığını ve beslenmesinin de düzene girdiğini söyledi.

Vücudundan alınan kalın bağırsak örneğine yapılan biyopsi sonucunda Papa’nın kolonlarının daralmaya başladığının tespit edildiğini belirten Bruni, “Pazar gününden beri gelen iyi dilek ve geçmiş olsun mesajları Papa’yı duygulandırdı” dedi.

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