Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vatikan: Papa’nın sağlık durumu iyi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in sağlık durumuyla ilgili Vatikan’dan açıklama yapıldı. Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne yatırılan 84 yaşında Papa'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:01, 07/07/2021
HaberlerDünya
Vatikan: Papa’nın sağlık durumu iyi

Önceki gün İtalya’nın başkenti Roma’da 3 saatlik bir operasyona giren 84 yaşındaki Papa Francis’in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Kalın bağırsağının bir bölümünün alındığı Papa’nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa Francis’in damardan ilaç almayı bıraktığını ve beslenmesinin de düzene girdiğini söyledi.

Vücudundan alınan kalın bağırsak örneğine yapılan biyopsi sonucunda Papa’nın kolonlarının daralmaya başladığının tespit edildiğini belirten Bruni, “Pazar gününden beri gelen iyi dilek ve geçmiş olsun mesajları Papa’yı duygulandırdı” dedi.

İlginizi ÇekebilirPapa'ya üç saatlik operasyon: Kalın bağırsağının bir bölümü alındıPapa'ya üç saatlik operasyon: Kalın bağırsağının bir bölümü alındıİlginizi ÇekebilirErdoğan'dan Papa'ya 'geçmiş olsun' mesajıErdoğan'dan Papa'ya 'geçmiş olsun' mesajıİlginizi ÇekebilirPapa Francis hastaneye kaldırıldıPapa Francis hastaneye kaldırıldı
ameliyat Cumhurbaşkanı İtalya operasyon pazar Recep Tayyip Erdoğan Roma Sağlık Vatikan