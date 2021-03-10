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Ve beklenen oldu… Rusya’da Twitter’a engel geldi

Rusya, bazı içerikleri kaldırmayı reddeden Twitter'a engel getirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:54, 10/03/2021
HaberlerDünya
Ve beklenen oldu… Rusya’da Twitter’a engel geldi

Rusya’nın iletişim başkanlığı bugün bir açıklama yaparak Twitter’a engel getirildiğini duyurdu.

Roskomnadzor tarafından resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada Twitter’ın bazı içerikleri kaldırmamasından sonra bu kararın alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Twitter bazı içerikleri kaldırmadığı için engellendi. Şu an Twitter’a sunulan hız azaltıldı ve bu sebeple Twitter’da yavaşlık yaşanabilir” denildi. Yetkililer Tiwtter’ın bu içerikleri kaldırmamaya devam etmesi durumunda Rusya’da tamamen yasaklanabileceğini de vurguladı.

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Rusya Twitter
Yayınlanma Tarihi:10:50,