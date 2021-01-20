Ve bir dönemin sonu geldi… Trump Beyaz Saray’dan son kez çıktı

Sadece ABD’yi değil bütün dünyayı karıştıran ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray’dan son kez çıktı…

Trump ve First Lady Melania Trump bugün, seçilmiş başkan Joe Biden’ın yemin törenini beklemeden Beyaz Saray’dan ayrıldı. Basın mensuplarının önünden geçerek Beyaz Saray bahçesine inen helikoptere binen Trump böylelikle, resmi olarak bir başkan olarak Beyaz Saray’dan ayrılmayı başardı.

Böylelikle ABD tarihinde bir ilke de imza atan Trump, Joint Base Andrews’e giderek son bir kez daha Air Force One’a binerek Palm Beach’e gidecek.

Trump’ın açıklamayı askeri üste yapması bekleniyor.

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