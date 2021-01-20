Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ve bir dönemin sonu geldi… Trump Beyaz Saray’dan son kez çıktı

ABD tarihinin en ayrıştırıcı ve tartışmalı başkanlarından biri olan Donald Trump bugün son kez Beyaz Saray'dan çıktı... Joe Biden'ın yemin törenine katılmayarak bir "başkan" olarak Beyaz Saray'dan ayrılacak olan Trump böylelikle bir ilke de imza attı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:24, 20/01/2021
Haberler Dünya
Ve bir dönemin sonu geldi… Trump Beyaz Saray’dan son kez çıktı

Sadece ABD’yi değil bütün dünyayı karıştıran ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray’dan son kez çıktı…

Trump ve First Lady Melania Trump bugün, seçilmiş başkan Joe Biden’ın yemin törenini beklemeden Beyaz Saray’dan ayrıldı. Basın mensuplarının önünden geçerek Beyaz Saray bahçesine inen helikoptere binen Trump böylelikle, resmi olarak bir başkan olarak Beyaz Saray’dan ayrılmayı başardı.

Trump ve eşi First Lady Beyaz Saray’dan helikopterle ayrıldı.

Böylelikle ABD tarihinde bir ilke de imza atan Trump, Joint Base Andrews’e giderek son bir kez daha Air Force One’a binerek Palm Beach’e gidecek.

Trump’ın yorgun ve mutsuz olduğu görüldü.

Trump’ın açıklamayı askeri üste yapması bekleniyor.

Biden’ın yemin törenini beklemeden Beyaz Saray’dan ayrılma kararı alan Trump’ın helikopteri sabahın erken saatlerinde Beyaz Saray bahçesine inerken görevliler de kutuları ve kolileri taşırken görüntülendi.

DETAYLAR GELİYOR…

İlginizi ÇekebilirBeklenen açıklama geldi: Trump kendini affetmiyorBeklenen açıklama geldi: Trump kendini affetmiyor
ABD beyaz Beyaz Saray Donald Trump Melania Trump
Yayınlanma Tarihi:16:11,