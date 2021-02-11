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Venedik Karnavalı 2. kez iptal edildi, sokaklar bomboş kaldı

İtalya’da her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen dünyaca ünlü Venedik Karnavalı’nın corona virüsü salgını nedeniyle 2. kez iptal edilmesi sonucu, kentin sokakları bomboş kaldı.

Güncellenme: 20:03, 11/02/2021
Haberler Dünya
Venedik Karnavalı 2. kez iptal edildi, sokaklar bomboş kaldı

İtalya'da her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen dünyaca ünlü Venedik Karnavalı, corona salgını nedeniyle 2. kez iptal edildi.

Binlerce turisti kente çeken karnavalın iptal edilmesi sonucu Venedik sokakları bomboş kaldı.

Venedik Karnavalı, geçtiğimiz yıl Covid-19 salgınının İtalya'da etkisini göstermeye başlaması sonucu vakaların artması nedeniyle iptal edilmişti.

Ülke genelinde salgına yönelik tedbirlerin gevşetilmesine rağmen bu yıl da iptal edilen Karnaval'ın, önümüzdeki yıl gerçekleştirilmesi bekleniyor. İHA;

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