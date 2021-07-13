Venedik Lagünü için kabine toplanıyor

Reuters’ın haberine göre kaynaklar; geçtiğimiz ay Venedik Lagünü’nün “Tehlike altındaki Dünya Mirasları” listesine alınmasıyla tehdit edilen hükümetin harekete geçtiğini belirtti.

Haziran ayında UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü), İtalya hükümetinden dünya mirası listesinde yer alan Venedik Lagünü’ne büyük gemilerin girişlerini engellemesini istemiş ve eğer bu istekleri gerçekleşmezse de bölgenin kara listeye alınabileceğini iletmişti.

GEÇİŞLER YASAK AMA ALTERNATİF YOL YOK

Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği (CLIA)’nin İtalya Direktörü Francesco Galietti, grubun kruvaziyer gemileri için alternatif bir rota talebini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Roma, yolcu gemilerinin dünyanın en ünlü turistik yerlerinden birine erişimini sınırlamak için geçmişte yasa çıkarmıştı, ancak alternatif bir ulaşım noktası henüz hazır değildi.

Gelişmeler, bölge sakinlerinive kruvaziyer endüstrisini ikiye ayırdı. Bölge sakinleri, haziran ayında 92 bin tonluk MSC Orkestrası’nın Hırvatistan ve Yunanistan’a giderken lagünün içinden geçmesini protesto ederek uluslararası medyanın dikkatini çekti.

Nisan ayında, Başbakan Mario Draghi’nin hükümeti, lagünün dışında 40.000 tonun üzerindeki yolcu gemilerinin ve konteyner gemilerinin kentin en ünlü simgesi olan San Marco Meydanı’nın önünden geçmeden yanaşabileceği bir terminal inşa etme kararını onayladı.

Bu arada, büyük teknelere Marghera’nın endüstriyel limanına yanaşmaları söylendi, ancak Marghera’da gemiler için uygun bir yanaşma noktası yok.

Venedik sakinleri ve farklı ülkelerden pek çok vatandaş, yıllardır hükümetleri lagünden geçen, kirlilik yaratan, binaların ve ekosistemin istikrarını tehdit eden büyük gemileri yasaklamaya çağırıyor. Ancak bu endişeler, şehrin kruvaziyer endüstrisi sayesinde kalkınan kesimi ile çelişiyor.