Venedik’te kruvaziyer seferlerinin tekrar başlaması protesto edildi

İtalya’nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde corona virüsü (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 17 aydır yapılamayan kruvaziyer seferleri yeniden başladı.

Kruvaziyer seferleri bugün 92 bin tonluk MSC Orchestra gemisinin Venedik’ten hareket etmesi ile tekrar başlarken, kent sakinleri dev gemilerin dönüşünü tepkiyle karşıladı.

PROTESTO ETTİLER

MSC Orchestra gemisinin Venedik'ten hareket ettiği sırada yüzlerce kişi kıyıda toplanarak, seferlerin tekrar başlamasını protesto etti. Göstericiler, “Büyük gemilere hayır” dövizleri taşıdı. Bir grup protestocu ise küçük motor ve tekneleriyle protesto gösterisi gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, küçük motorların protesto sırasında gemiye yaklaşmalarını engellendi.

Venedik sakinlerinden 29 yaşındaki öğretmen Marta Sottoriva, “Buradayız çünkü şehri yok eden ve kirleten turizm modeline karşıyız” dedi.

Liman yetkilileri, işçiler ve şehir hükümeti ise Covid-19 salgını nedeniyle zarar gören seyahat sektörünün canlandırılması için kruvaziyer seferlerinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı.

YASAKLANMIŞTI

İtalya Başbakanı Mario Draghi hükümeti, Venedik’i çevreleyen lagüne kruvaziyer gemilerinin girişini durduran yasa tasarısını Nisan ayının başlarında onaylamıştı.

Kültür Bakanı Dario Franceschini söz konusu kararı, “Yıllardır beklenen ve doğru bir karar” şeklinde nitelendirmiş, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) tavsiyesi de göz önüne bulundurularak dev gemilerin lagün dışına yanaşması için bir liman inşa edilmesine karar verilmişti.

Temsilciler Meclisi'nin de 12 Mayıs tarihinde kararı onaylamasına rağmen söz konusu liman projesi tamamlanana kadar kruvaziyer gemilerin yakın geçişlerinin bir süre daha devam edeceği ifade edilmişti.

Venedik kanalları ve San Marco Meydanı, kruvaziyer gemilerde yolculuk yapan turistlerin gözdesi olurken, şehir sakinleri gemilerin geçişi sırasında yaşanan kazalar ve riskler nedeniyle geçişlerin yasaklanmasını talep ediyordu.

Öte yandan 3 binden fazla yolcu ve bin mürettebat taşıyabilen MSC Orchestra gemisi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle yarı kapasitede yolcu ve mürettebat alabilecek.

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