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Birleşmiş Milletler’den İsrail çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "Çatışmalar derhal durmalı, ateşkes ilan edilmeli" dedi. BM 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır ise, BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, "Umarım bugün bir sonuç çıkar, BM çatısı altında Genel Kurul olarak sadece sözlerden fazlasını yapabiliriz" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:30, 20/05/2021
HaberlerDünya
Birleşmiş Milletler’den İsrail çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısında, savaşların bile kuralları olduğuna dikkat çekerek, bu kuralın en başta sivillerin koruması olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır ise, BM Genel Kurulu’nun Filistin’e ilişkin toplantısında, “İsrail orantısız güç kullandığı saldırıları ile uluslararası hukuka aykırı hareket etti. İsrail, Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinlileri evlerinden çıkararak da uluslararası ceza hukukuna aykırı davrandı, İsrail mahkemelerinin bu bölgelerde yetkisi yok” dedi.

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ABD Birleşmiş Milletler Filistin Gazze İsrail Volkan Bozkır
Yayınlanma Tarihi:17:25,