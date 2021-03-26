Wall Street Journal: Erdoğan Türkiye’yi yeni bir kargaşaya sürükledi

Merkez Bankası başkanının geçen cumartesi günü sürpriz bir şekilde değişmesinin yankıları sürüyor…

ABD’nin önde gelen ekonomi gazetelerinden Wall Street Journal, ülkede yaşanan son gelişmeleri kapsamlı bir dosya ile okurlarına sundu. Jared Malsin ve Caitlin Ostroff imzalı haberde, “Geçmişte uygulanan dengesiz ekonomi politikalarından sonra Erdoğan, Türkiye’yi bir karmaşanın içine çekti” başlığı kullanıldı.

Alışılmışın dışında ekonomi politikalarının bir süredir yatırımcılar arasında rahatsızlık yarattığına dikkat çeken Wall Street Journal, “Yatırımcılar son yıllarda Türkiye’nin istikrarını endişe ederek paralarını ülkeden çıkardılar. Türkiye’nin ekonomisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı’nı sürpriz bir şekilde görevden almasıyla yeni bir krizle karşı karşıya. Bu durum yıllarca tahmin edilemeyen ekonomi politikalarına bir yenisini ekledi ve yabancı yatırımcıyı kaçırarak ekonomik kriz tohumlarını atmış olabilir.

“SON 10 YILDA İSTİKRARSIZLIK”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki yıl içerisinde 3 merkez bankası değiştirdiğini hatırlatan Wall Street Journal muhabirleri, “Sayın Erdoğan büyümeyi teşvik eden strateji kapsamında düşük faizi tercih ediyor. Erdoğan, Ağbal’ın enflasyonu azaltmak için faiz yükseltme kararına karşı çıktı. Ağbal’ın politikası yatırımcıları milyarlarca doları ülkeye sokmaya teşvik etti” yorumunu yaptı.

2003’ten beri birçok ekonomik karar alan Erdoğan’ın özellikle görevdeki ilk 10 yılında altyapı yatırımcıları ile büyümeyi desteklediği belirtilirken son 10 yılda ise Türkiye’de istikrarsızlık meydana geldiğini yazan Wall Street Journal, “Düşük faiz kararı ve Erdoğan hükümeti tarafından alınan diğer alışılmadık ekonomik kararlar birçok kez yabancı yatırımcının parasını Türkiye’den çekmesine sebep oldu.

“KATAR’LA ANLAŞMA OLASI”

Türkiye’nin IMF ile anlaşmasını pek olası görmeyen Wall Street Journal muhabirleri, “2018 yılındaki ekonomik krizde hükümet yetkilileri IMF ile bir anlaşmanın gündemlerinde olmadığını söylemişti. Yatırımcılar en olası senaryonun Türkiye’nin Katar’la bir anlaşma yapması olduğunu söylüyor. Geçen yıl Katar swap anlaşması kapsamında 15 milyar dolar vermişti ve bu kısa vadeli borç Türk Lirası’nın istikrara kavuşmasını sağlamıştı. Ankara daha önce Çin’le de benzer bir anlaşma yapmıştı” dedi.

Wall Street Journal’da yayınlanan makale, “Merkez Bankası’ndaki istikrarsızlık, son yıllarda dışarıdan alınan şoklardan ekonomik olarak düzelmeyi de zorlaştırıyor. Son yıllarda Türkiye Suriye ve Irak’taki savaşlardan, terör saldırılarından ve corona virüsü salgınından etkilendi. Ayrıca 2016 yılında darbe girişimi oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye sınırları içerisinde ulaşabileceği en yüksek çıktı ve muhalifleri susturdu, kendi partisi içindeki rakip liderleri saf dışı bıraktı. Ekonomiye daha geleneksel bir yaklaşımı savunan Ağbal gibi Türk yetkililerin tavsiyelerini birçok kez reddetti” ifadeleriyle son buldu.

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