Wall Street Journal: Türkiye, Biden için bir problem teşkil ediyor

Gelecek hafta Brüksel’de NATO Zirvesi sırasında görüşmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik toplantı uluslararası kamuoyunun gündeminde…

Başta Bloomberg ve Reuters olmak üzere birçok medya kuruluşu iki liderin görüşmesine kilitlenmişken bir analiz de ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’dan geldi.

Wall Street Journal’da Jessica Donati ve Nancy Youssef imzalı haberde, Afganistan konusunun kritik bir önemi olduğuna vurgu yapıldı. “ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinde anahtar Türkiye’de ve bu Biden için bir potansiyel problem” başlığının kullanıldığı makalede, “Türkiye, Afganistan’daki güvenlik anlaşmasını bitirmekle tehdit ediyor ve bazı isteklerde bulunması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.

“TÜRKİYE’DEN BAŞKA HİÇBİRİ HAZIR DEĞİL”

Makalede, “Başkan Biden’ın ABD’nin ve müttefiklerinin Afganistan’dan ayrılma planı gelecek hafta Afganistan’ın başkentindeki havalimanının güvenliğine devam etmek için bazı taleplerde bulunması beklenen Erdoğan’la potansiyel bir zorluk yaşayacak. Türkiye’nin talepleri arasında Ankara’nın Rus hava savunma sistemi S-400’lere ABD’nin izin vermesi olduğunu konuyla ilgili kişiler söyledi” yorumu yapıldı.

ABD’nin Türkiye’nin bu satın alma işlemine karşı çıktığını hatırlatan Wall Street Journal, “Yetkililer başka hiçbir ülke ya da şirketin hazır ve nazır bir şekilde güvenlik hizmeti sunamayacağını söylüyor ve Türkiye’nin bölgeden ayrılması birçok ülkenin diplomatik temsilciğinin ve uluslararası kurum ve kuruluşların kapanması anlamına gelir” hatırlatmasını yaptı.