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Washington: ABD ile Türkiye arasında görüşmeler sürüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Afganistan'daki güvenlik iş birliği konusunda ABD ile Türkiye arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:15, 13/07/2021
HaberlerDünya
Washington: ABD ile Türkiye arasında görüşmeler sürüyor

Türkiye, ABD’nin askeri birliklerinin Afganistan’dan çekilmesinden sonra Kabil havalimanının işletmesi ve güvenliğinden sorumlu olmak için teklifte bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Kabil havalimanıyla ilgili görüşmelerin detaylarını paylaşmadı.

“Afganistan’dan (birliklerin) çekilmesi ve (ülkedeki) daha geniş kapsamlı güvenlik ve asayiş durumu konusunda Türkiye’nin yapıcı rolünü kesinlikle olumlu karşılıyoruz” diyen Price, iki ülkenin hâlâ Afganistan’daki geniş kapsamlı güvenlik iş birliğini görüştüklerini ifade etti.

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ABD Afganistan Dışişleri Bakanlığı Irak istifa NATO Türkiye
Yayınlanma Tarihi:08:10,