Wright’ın ölümüne neden olan polis memuru, 2. derece cinayetle suçlanıyor

ABD'nin Minnesota eyaletinde trafik çevirmesinde durdurulan 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright, aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada Brooklyn Center'da görevli eski polis memuru Kim Potter tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.

Siyahi gencin ölümünün ardından halk eyaletin kuzeyindeki Brooklyn Center'da sokağa dökülmüş, göstericiler ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Brooklyn Center Belediye Başkanı Mike Elliott basına verdiği demeçte, Wright'ı vurarak ölümüne neden olan polis memuru Kim Potter'ın görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa açıklamasının ardından ABD’li Savcılar, Potter’ın Wright’ın ölümüne neden olması sonucu 2. derece cinayet ile suçlanmasına karar verdi. Washington County Avukatlık Ofisi’nden Avukat Pete Orput yaptığı açıklamada, Wright’ın ölümüne neden olan Potter’ın 2. derece cinayet ile suçlandığını kaydetti.

POTTER GÖZALTINA ALINDI

Minnesota Suçlu Tutuklama Bürosu (BCA) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Brooklyn Center Polis Memuru Kim Potter’ın Wright’ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak yerel saat 12:30’da gözaltına alındığı belirtildi. BCA, Potter’ın Minnesota’da yer alan Hennepin Country Hapishanesi’ne yollanmasının beklendiğini ifade etti.

EMNİYET MÜDÜRÜ GANNON İSTİFA ETMİŞTİ

Potter'ın istifasının ardından Wright'ın vurularak öldürülmesini kaza olarak nitelendiren Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon’da dün istifa görevinden etmişti.

Wright’ın vurularak hayatını kaybetmesinin ardından pazartesi günü Brooklyn Center Polis Departmanı (BCPD) tarafından düzenlenen basın toplantısında, Wright'ın vurulma anına ait görüntüler yayınlanmıştı.

Gannon ise yaptığı konuşmada, Wright’ı vuran eski polis memuru Potter’ın yanlışlıkla elektro şok cihazı yerine silah çektiğine inandığını belirtmiş, Wright'ın kaza sonucu vurulduğunu ifade etmişti.

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