WSJ’dan Sezgin Baran Korkmaz iddiası

ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Wall Street Journal, bir süredir Avustralya'da tutuklu bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddiaları sayfasına taşıdı. Gazete, Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi sürecinin ABD ve Türkiye ilişkilerine daha çok zarar verebileceğini öne sürdü.

SOZCU.COM.TR

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ABD merkezli Wall Street Journal Gazetesi, Avustralya’da tutuklu bulunan ve iadesi tartışmalara neden olan Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD ve Türkiye arasında gerginliğe neden olduğunu iddia etti.

Gazete tarafından, “ABD ve Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesi için mücadele içinde” başlığıyla duyurulan haberde, Korkmaz’ın “ABD’de yargılanması halinde Türkiye’deki hükümet ile ilgili yolsuzluk iddialarında bulunabileceği, bunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışında Türkiye’nin imajını düzeltme çabalarına zarar verebileceği” öne sürüldü. Türkiye’nin Korkmaz’ın iadesi için çaba gösterdiği vurgulanırken, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu dönemde zarar görebileceği ifade edildi.

WSJ’da yayımlanan makalede Korkmaz’ın Türkiye’deki üst düzey bürokratik ilişkilerinden de söz edildi. Sezgin Baran Korkmaz ve eski Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın tanışıklığı iddiasına yer verilen makalede, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’nın “Sezgin Baran Korkmaz’ın verdiği aracı kullandığı” iddiasını doğrulamasından da söz edildi.

8 şüpheli ile yurtdışında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11’i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Hakkındaki kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle kırmızı bültenle aranan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD’nin talebi üzerine 19 Haziran’da Avusturya’da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.