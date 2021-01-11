Wuhan’da yapılan corona araştırmasında korkutan sonuç

Bilim dünyasını tedirgin eden corona virüsünün “bitmek bilmeyen uzun etkisi” ile ilgili dikkat çekici bir araştırma Çin’in Wuhan kentinde başladı. Salgının patlak verdiği ilk şehir olarak dünya kamuoyunun tanıdığı Wuhan’daki hastalar üzerinde yapılan araştırmaya göre Covid-19 bulaşan kişilerin aylar sonra bile bazı semptomları bitmek bilmiyor.

Wuhan’daki Jin Yin-tan Hastanesi’nde corona virüsü tedavisi olan 1733 insanın dahil olduğu araştırmada hastalığı yenen kişilerin 6 aya kadar hastalığın belirtilerini gösterdiği tespit edildi.

DÖRTTE BİRİ UYUMAKTA ZORLANIYOR

Araştırmayı kamuoyuna duyuran bilim insanları 2020 yılının Ocak ayında corona teşhisiyle hastaneye kaldırılan hastaların 2020 yılının Mayıs ayında bile uyuma zorluğu yaşadıkları belirtilirken bu hastaların yüzde 63’ünün yorgunluk hissinin gitmediği ve yüzde 26’sının da uyumakta zorlandığı aktarıldı.

Öte yandan corona virüsü hastalarının değerlerini inceleyen uzmanlar semptom göstermeye devam eden hastaların böbreklerinin çalışmasında büyük zorluklar yaşandığını da aktardı.

6 AYDA DEPRESYON

Lancet’te yayınlanan araştırmayı yürüten Çin-Japon Dostluk Hastanesi görevlisi doktor Cao Bin, “Corona virüsünün uzun süreli etkisini anlayabilmek için daha geniş bir kitle üzerinde çalışma yapılması gerekiyor. Yaptığımız inceleme hastanede sağlığına kavuşarak taburcu olan hastaların hastaneden ayrıldıktan sonra da bakım altında olmaları gerektiğini gözler önüne seriyor” dedi.

Dr. Cao Bin, incelenen hastalardan dörtte birinin hastanede tedavi olduktan sonra geçen 6 aylık süreç içerisinde depresyon ve endişe yaşadıklarını da vurguladı.

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