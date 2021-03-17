Yağmur yağdırmak için drone kullanmaya başlıyorlar

Dışa bağlılığı azaltmak ve teknolojik yatırımlar yapmak isteyen Birleşik Arap Emirlikleri’nde insansız hava araçları (drone) ile yağmur yağdırma planları gerçeğe dönüyor.

“Bulut ekimi” olarak adlandırılan bu teknolojiyi İngiliz bilim insanları ile uygulamaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri 1.3 milyon dolarlık bir proje başlattı.

Droneların bulutlara yükseltilerek burada elektrik kullanarak yağmur damlacıklarının oluşturulmasını amaçlayan uzmanlar yeni bir teknoloji geliştirdiklerini açıkladı. Daha önce kimyasal kullanarak yağış oranını yüzde 30’a kadar artırmayı hedefleyen yetkililer Reading Üniversitesi ile birlikte özel geliştirilmiş bir drone sistemi hazırladı.

5 MİKROAMP ELEKTRİK VERİLECEK

Reading Üniversitesi’nin geliştirdiği sabit pervaneli ve kanatlı drone, atmosfere elektrik yüklü iyonlar aktaracak.

Bilim insanları havada ve bulutlarda doğal olarak pozitif ve negatif parçacıklar bulunduğunu belirtirken, “Eğer düşük güçte yani yaklaşık 5 mikroamplık elektrik verilerek bulutların damlacık oluşturması ve bunun da yağmura dönüşmesi olası” açıklamasını yaptı.

4 KİLOMETRE YÜKSELECEK

Yağmur programının başında olan Alya al-Mazroui, “Özel geliştirilmiş sensörlere ve elektrik verme gücüne sahip bu dronelar, hava moleküllerine elektrik vererek onların yağmur damlası oluşturmasını sağlayacaktır” dedi. al-Mazroui drone’un İngiltere’de geliştirildiğini ve Dubai’de test edildiğini de belirtti.

4 kilogram ağırlığındaki drone’un doğrudan bulutlara uçacağı ve 4 kilometrelik bir irtifada yol alacağı belirtildi. Yazları hava sıcaklığının 40 dereceleri geçtiği ve yıllık yağış ortalamasının da 100 mm olduğu Birleşik Arap Emirlikleri yeni taze su kaynakları elde etmek için çalışmalarına hız verdi.