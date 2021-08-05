Yangın felaketi yaşayan komşudan ‘maske takın’ uyarısı

Türkiye gibi son günlerde yangın felaketi yaşayan Yunanistan'da uzmanlar "maske takın" uyarısı yaptı.

SOZCU.COM.TR

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Son günlerde yangınlarla boğuşan Yunanistan’da bilim insanları ve yetkililer, halka çağrıda bulundu. Yetkililer yangın bölgesine yakın yerlerde yaşayanların ya da yangının olduğu bölgeden geçmek zorunda olan kişilerin maske takması gerektiğini söyledi.

Yangınla birlikte kalp ve solunum sorunu olan kişilerle birlikte, yaşlıların, çocukların ve hamile kadınların havadaki toksik partiküllere karşı maske takması gerektiği belirtildi. Yunanistan Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, çok sayıda kişinin solunum sorunu çektiğini ve bu şikayetle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Başkent Atina’da insanların evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmaları durumunda da N95, KN95 ya da FFP2 tipi maskeleri takmaları istendi. Bu maskelerin zararlı partikülleri engelleyebileceği belirtilirdi. 2.5 mikron ya da daha küçük parçacıkların Atina’da da görüldüğü kaydedildi.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonuna konuşan profesör Panagiotis Behrakis, “Kalp sorunu yaşayanlar ya da solunum sorunu yaşayanların yanı sıra hamilelerin, yaşlı ve çocukların evde kalması ve pencerelerini kapamaları gerekiyor. Eğer dışarı çıkılması gerekirse de yüksek koruyuculuğu olan maske takılmalıdır” ifadesini kullandı.

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