Yasakları kaldırıp meyhaneye koşan Anastasiadis’e tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) corona virüsü önlemlerinin gevşeltilmesi kararı sonrası Rum lider Nikos Anastasiadis eleştirilerin odağı oldu.

GKRY lideri Nikos Anastasiadis’in arkadaşlarıyla meyhanede çekilen görüntüleri ülkede tepkilere neden oldu. Kapalı alan yasağının sürdüğünü hatırlatan bazı Rumlar, kaynak olarak resmi açıklamaları gösterdi. Rum lideri Anastasiadis, eleştirilere ilişkin açıklama yapmadı.

ALTIN PASAPORT İTİRAFI

Öte yandan, Anastasiadis’in altın yumurtlayan tavuk diye nitelendirdiği, yatırım karşılığı yabancılara satılan AB pasaportları nedeniyle Türklerle anlaşmak istemediğini ileri süren Kathimerini gazetesinin GKRY baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Paraskos, “Anastasiadis, dönemin Yunan Başbakanı Çipras’la Atina’da bir eğlence masasında, altın pasaportlardan ofisime 300 milyon euro geldi, hepsini özel uçakla Şeysel adalarına gönderdim” dediğini yazmıştı. (DHA)