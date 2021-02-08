Yaşlılar yurdunda mutasyon paniği… Aşıdan sonra pozitif çıktılar

Pfizer/BioNTech'in ürettiği mRNA tabanlı aşıdan ikinci dozu 25 Ocak'ta alan yaşlılarda, 2 Şubat günü hızlı testle corona virüsüne rastlandı. İki kişide virüse rastlanınca tüm yaşlılar ve bakım personeli teste tabi tutuldu ve İngiliz mutasyonu B.1.1.7 bulundu.

Bu durum ortalığı karıştırdı. Yaşlıların aşılanmadan önce mi, sonra mı virüs kaptığı bilinmiyor. Şu anda kimsenin durumu ağır değil ama Avrupa'da aşılanmadan sonra onlarca yaşlı hayatını kaybetmişti.

DIŞARIYLA TEMASI YOKTU

Bazı virologlar, virüsün vücutta 5- 6 hafta sonra bile pozitif sonuç verebileceğini belirtiyor. Yaşlılar yurdunun, corona krizi başladığından beri dışarıyla temasının kesik olduğu, herkese karantina uygulandığı, virüsün nasıl bulaştığının bilinmediği açıklandı.