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Yeni eylemler olabilir… ABD’lileri korkutan tarih: 17 Ocak

Sosyal medyada dolaşan son bilgilere göre aşırı fanatik Trump yanlıları ve bazı silahlı gruplar Biden’in yemin töreni öncesi birçok eyalette kongre binalarının önünde şiddet eylemlerine başvurabilir.

Tayfun HOPALİ / ABD
Güncellenme: 07:14, 12/01/2021
Haberler Dünya
Yeni eylemler olabilir… ABD’lileri korkutan tarih: 17 Ocak

Demokrat partililerin kazandığı eyaletlerde bu grupların eylem yapma olasılığının artması ve FBI'ın da bu konuda uyarılarda bulunması üzerine önlemler artırıldı.

Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni öncesinde başkent Washington'da da gergin bir hava hakim. FBI'ın eyaletlere yaptığı uyarının 16-20 Ocak tarihleri arasını, başkent Washington için de 20 Ocak öncesinde 3 günü kapsadığını belirtiliyor. Ancak son bilgiler bazı grupların eylem tarihini 17 Ocak olarak belirledikleri şeklinde.

10 BİN MUHAFIZ GELECEK

Ulusal Muhafız Bürosu Başkanı General Daniel Hokanson, cumartesi gününe kadar yaklaşık 10 bin ulusal muhafızın Washington'a beklendiğini ve bu birliklerin güvenlik, lojistik ve iletişime destek vereceğini söyledi. Hokanson, gerekirse bu sayının 15 bine yükseltilebileceğini belirtti.

ANITI KAPATTILAR

Washington Anıtı'nın da 24 Ocak'a kadar güvenlik önlemleri nedeniyle kapalı kalacağı açıklandı. Yemin töreni komisyonu, törene katılmak için Washington'a gelmek isteyenlere televizyonlardan izlemeleri tavsiyesinde bulundu.

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Yayınlanma Tarihi:07:10,