Yeni mutasyonlu corona paniği: Daha bulaşıcı, daha güçlü

Corona virüsü salgının nedeni ile zor günler geçiren Brezilya'da, Covid-19'un yeni türleri keşfedildi. Brezilya Sağlık Bilim Kurulu tarafından yapılan araştırmalarda, Covid-19'un mutasyona uğramış 3 türünün tespit edildiğini belirtildi.

Uzmanlar, ülke genelinde aşılanmış kişilerin, aşılanmamış kişilerle olan etkileşiminden dolayı “güçlü bir üreme alanı” oluşurken, yeni mutasyonların virüse karşı oluşan antikorları etkisizleştirmesinden korkuluyor.

DAHA BULAŞICI DAHA GÜÇLÜ

Virüs mutasyonları takip eden uzmanlar, tespit edilen mutasyon virüslerin geçtiğimiz aylarda ilk olarak Brezilya'da görülen “P1” tipinden daha bulaşıcı ve güçlü olduğunu açıkladı.

ʻʻ Brezilya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 158 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı kayıtlara geçti. Ülkede, toplam can kaybı 298 bin 843'e, toplam vaka sayısı ise 12 milyon 136 bin 615'e ulaştı.

ÇİFT MUTASYONLU VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Maharaştra eyaletinde yeni bir corona virüsü mutasyonu tespit edildiğini duyurdu. Hindistan Sağlık Bakanlığına bağlı Hindistan SARS-CoV-2 Genomik Konsorsiyumu’nun (INSACOG) sürdürdüğü araştırmalar sonucu “çift mutasyon türü” tespit ettiğini açıkladı. INSACOG açıklamasında çift mutasyonlu virüs türünün, aynı virüste bir araya gelen iki mutasyon virüs olarak tanımladı.

Bakanlık, çift mutasyonlu virüs türünün Maharaştra eyaletinin yanı sıra farklı eyaletlerinde görülüp görülmediğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Salgından en fazla etkilenen eyalet Maharaştra olurken ülke genelinde İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da mutasyonlarının görüldüğü daha önce doğrulanmıştı.

ʻʻ Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 47 bin 264 yeni corona virüsü vakası görülmesiyle toplam corona vaka sayısının 11 milyon 734 bin 58'e yükseldiğini açıkladı. Ülkedeki corona virüsünden kaynaklanan can kaybı ise 160 bin 477 olarak kaydedildi. Resmi kaynaklara göre Hindistan, en fazla vakanın görüldüğü ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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