Yeni Zelanda’da 3’üncü seviye kısıtlama geldi

Başbakan Ardern, 3 gün sürecek kısıtlamaların bu gece yarısı başlayacağını, ülkenin geri kalanının 2’nci seviye kısıtlamalara tabi olacağını ve 24 saat içinde bunların tekrar değerlendirileceğini ifade etti.

Ardern bu 3 günlük sürecin, hükümetin daha fazla bilgi toplamasını ve daha fazla testin yapılmasını sağlayacağını ifade etti.

Yerel medya, ülkede 3 yeni vaka raporlandığını ve yeni vakaların Auckland şehrinin Papatoetoe bölgesinde bir anne, baba ve kızda tespit edildiğini yazdı.

YENİ ZELANDA’DA 25 İNSAN ÖLDÜ

Corona virüsü salgınına en sert önlemleri alan Yeni Zelanda bu konuda uluslararası kamuoyundan takdir topladı.

Ülkede şu ana kadar 2 bin 330 vakanın tespit edildiği bunların arasından 2 bin 258 kişinin iyileştiği ve 25 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Ülkede şu anda 47 aktif vaka bulunuyor.