Yeni Zelanda’da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Yeni Zelanda’nın Dunedin kenti bıçaklı bir saldırganın etrafa saçtığı dehşeti yaşıyor…

Bir süpermarkette gerçekleşen saldırıda kimliği açıklanmayan bir adam elindeki bıçakla etrafındaki insanlara saldırdı. İlk belirlemelere göre dört kişi yaralanırken Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ardern, “Bu saldırının bir terörle bağlantılı olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yerel polis yetkilisi Paul Basham, “Bu saldırının rastgele olduğuna inanıyoruz ve saldırının arkasındaki motivasyonu henüz tespit etmedik” ifadesini kullandı.

Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, yaralıların polis gözetiminde olduğu da belirtildi.