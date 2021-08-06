‘Yenilmezim’ diyerek aşıyı reddetti, hastaneden çaresizce seslendi

Daha önce 'yenilmez' olduğunu düşündüğü için aşı yaptırmayan ABD'li Travis Campbell, yoğun bakımdan paylaştığı görüntülerle herkesi aşı olmaya davet etti. Nefes almakta güçlük çeken Campbell, bugüne kadar aşı olmadığı için oldukça pişman olduğunu da dile getiriyor.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Yenilmez” olduğunu düşündüğü için corona virüse karşı aşılanmayı erteleyen ABD’nin Virgina eyaletinden Travis Campbell, insanları aşı olmaya teşvik etmek için şimdi hastane yatağından sosyal medya kampanyaları başlatıyor.

“Gidin ve aşı olun!”

Eşi Kellie Campbell, 43 yaşındaki Travis Campbell’ın 22 Temmuz’da hastaneye kaldırıldığını ve kendisine normal bir oda tahsis edildiğini, ancak durumunun kötüleşmesinden sonra yoğun bakıma kaldırıldığını söyledi. NBC News’e konuşan Campbell, “Yenilmez olduğumuzu düşündük ve aşı olmayı reddettik. Ayrıca o dönem taşınma işlerimiz vardı ve çok meşguldük.” dediği için oldukça pişman. Campbell, hastane yatağından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda arkadaşlarını şu sözlerle uyardı: “Hayatımda hiç bu kadar hasta olmamıştım!! Bütün ailemde corona virüs var, aşı yaptırmadığım için gerçekten pişmanım. Bugüne kadar aşı olmamak için direnen ve ‘kurşun geçirmez olduğunu’ sanan tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. Ailenizi koruma, sevdiklerinizi koruma zamanı! Uzun vadeli akciğer hasarı yaşamak veya ölmek istemiyorsanız bu riski almaya değmez! Gidin ve aşı olun”

Nefes almakta zorlandığı görülüyor

Campbell, Salı günü sosyal medya platformlarında yayınladığı bir videoda, her seferinde bir kelime konuştuğu ve durumunu anlatırken nefes almakta zorlandığı görülüyor. Yine bu videoda; insanlara kendi cenazelerini ve vedalarını planlamayı mı yoksa aşı olmayı mı tercih edeceklerini soruyor.

Durumu gittikçe kötüleşen Campbell, ventilatöre bağlanarak nefes almak durumunda kalacağından endişe ediyor.

Campbell, “aptal komploları” aştığını belirten ve herkesin “rasyonel ve koruyucu” olması gerektiğini ifade eden sosyal medya paylaşımları yapmaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilir CNN, aşı olmayan çalışanlarını işten kovdu