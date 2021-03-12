“Yerel seçimlere katılın” çağrısı

Belediye meclisleri ile Yabancılar meclisi seçimleri bu kez aynı anda gerçekleştirilecek.

Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Hessen'de yaşayanlara seslenerek, “En ince detaylarına kadar demokrasiyi yaşatan bu seçimler çok önemli. Herkesi sandığa gitmeye, istediği parti ya da adayı seçmeye çağırıyorum. Demokrasi için bu çok önemli” dedi.

TÜRKLER'E ÖZEL ÖNEM

4.7 milyon seçmenin bulunduğu Hessen'de seçimlere katılım oranlarının yüksekliği için, Türk ya da Türk kökenlilerin de sandığa gitmesi istendi. Başta SPD olmak üzere, Sol Parti, Yeşiller ve CDU’dan da çok sayıda Türk, Belediye Meclisleri’ne adaylığını koymuş durumda.

Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu da, “Unutmayalım ki, vatandaş olarak en büyük görevlerimizden olan seçme ve seçilme hakkımızı aktif ve doğru olarak kullanmamızın yanı sıra temel politikalar çerçevesinde beraberce güç birliği içerisinde hareket etmemiz, Türk toplumu olarak bizimle ilgili olduğu kadar içerisinde yaşadığımız ülkenin ortak sorunlarına da çözüm oluşturmada büyük katkı sağlar” açıklaması yaptı.