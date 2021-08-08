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Yeşiller eş başkanından açıklama: Adayımız başbakanlığa uygun

Almanya'da Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Robert Habeck, ZDF'ye konuştu.

SOZCU.COM.TR
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Yeşiller eş başkanından açıklama: Adayımız başbakanlığa uygun

Habeck, ZDF’ye konuştu… Yeşiller Partisi’nin eş başkanı Habeck, partinin başbakanlık adayı Annalena Baerbock hakkında konuştu.

Cinsiyetçi açıklamaları ve intihal tartışmaları sonrasında büyük tepki çeken Baerbock’u savunan Habeck, “Baerbock başbakanlık görevi için uygundur. Görevimiz Yeşiller’in güçlü bir konuma gelmesidir” dedi.

Habeck, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Habeck, Baerbock’un (soldaki) adaylığını desteklediğini söyledi.

Geçen aylarda Başbakan Merkel’in yerine geçebilecek en ideal adaylardan biri olan Baerbock, gündeme gelen krizlerin ardından anketlerde geri plana düşmüştü. Habeck, “Yeşiller’in seçim kampanyasında bazı sorunlar oldu fakat Ağustos ve Eylül ayını bekliyorum. Her şey mümkün” dedi.
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