Yeşiller’in adayı Baerbock kan kaybediyor: Kitabında intihal iddiası

Almanya’da Başbakan Angela Merkel dönemi sona yaklaşırken, eylül ayında yapılacak seçimler öncesinde adaylarla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yeşiller Partisi’nin adayı Annalena Baerbock’la ilgili tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Daha önce özgeçmişinde verdiği bilgilerin yanıltıcı ve yanlış olduğu iddialarının hedefinde olan 40 yaşında Baerbock, bu kez ‘Now: How We Renew Our Country’ (Şimdi: Ülkemizi Nasıl Yenileyebiliriz) isimli kitabıyla gündemde.

BEŞ BÖLÜMDE KAYNAK YOK

Avusturya’nın Viyana Üniversitesi’nden araştırmacı olan Stefan Weber, Baerbock’un söz konusu kitapta intihal yaptığını öne sürdü. Kendine ait blogda bir inceleme yazısı kaleme alan Weber, Baerbock’un kitabında yer alan beş bölümde, çeşitli internet siteleri, dergiler ve hükümet raporlarından alıntılar olduğunu ve bunlarla ilgili herhangi bir kaynak gösterilmediğini vurguladı.

12 PUAN GERİDE

Baerbock’tan iddialara ilişkin bir açıklama gelmezken, kendisine olan destek günden güne düşüyor. The Times, iki anket şirketinin verilerine göre Baerbock’un Merkel’in merkez sağ koalisyonuna karşı 12 puan geride olduğunu, bunun da aday olduktan sonraki en büyük fark olduğuna dikkat çekti.

