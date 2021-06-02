Yetişkinlerin yüzde 80’inin aşılandığı İsrail’de günlük vaka sayısı 15’e düştü

Vaka sayılarındaki düşüşle beraber İsrail salı günü kalan son corona virüsü kısıtlamalarının bir kısmını daha kaldırdı. Böylece; işletmeler artık tam kapasite çalışabilecek; restoranlara, spor etkinliklerine veya eğlence mekanlarına girmek için insanların, aşı olduklarına dair kanıt göstermelerine gerek kalmayacak.

Yeni kuraldan önce bile, İsrail’de okullar tamamen açıktı, dışarıda maske gerekli değildi ve ülke genelinde kitlesel toplantılar yapılıyordu. İsrail sağlık yetkililerine göre, ülkenin tamamen normalleşmesindeki tek engel; halka açık kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA ULAŞILDI

İsrail’in en büyük hastanesi Sheba Tıp Merkezi’nin genel müdür yardımcısı Dr. Eyal Zimlichman Insider’a verdiği demeçte, “Bu, muhtemelen İsrail’deki COVID’in sonu, en azından bildiğimiz mevcut suşlar açısından. Açıkçası sürü bağışıklığına ulaştık.”

Bilim insanları daha önce, virüsün insandan insana kolayca geçemeyeceği eşik olan sürü bağışıklığına ulaşmanın, ülke vatandaşlarının %70 ila %85 oranında tamamen aşılanması ile mümkün olacağını tahmin ediyordu. Ancak İsrail şimdiye kadar vatandaşlarının sadece %60’ını veya yetişkin nüfusunun kabaca %80’ini aşıladı. Henüz 16 yaşından küçük çocuklar için aşılar onaylanmadı.

Zimlichman, İsrail vatandaşlarının yaklaşık %70’inin artık aşılar veya doğal enfeksiyon yoluyla virüse karşı bağışıklığa sahip olduğunu tahmin ediyor. Zimlichman “Bu sayının sürü bağışıklığı oluşturmak için yeterli olduğunu artık kesin olarak biliyoruz” dedi.

ABD DE İSRAİL’İ ÖRNEK ALIYOR

Uzmanlar, ABD’den de İsrail’in sürecini takip ettiği için umutlu. Ülke şu ana kadar yetişkinlerin %52’sini ve toplam sakinlerin %41’ini tamamen aşıladı.

Ancak yapılan bir ankete göre, Amerikalıların %13’ünün asla aşı olmayı planlamadığı, %15’inin ise hâlâ karar vermeye çalıştığı ortaya çıktı. Diğer %6’lık bir kısım ise yalnızca iş, okul veya diğer etkinlikler için aşı yapılması gerektiğinde aşılanacaklarını söyledi.

Yale Halk Sağlığı Okulu’nda yardımcı araştırmacı olan Jorge Alfaro-Murillo, Insider’a verdiği demeçte, “Aslında %60’a ulaşma konusunda iyimserim, ancak günlük bildirilen dozlar nisan ortasından beri düşüyor.”

ABD, nisan ortasındaki 3,3 milyona kıyasla; günde ortalama 1,2 milyondan az insanı aşılıyor. Eyaletler şimdi piyango biletleri, tatiller veya nakit ödüller sunarak insanları aşı olmaya teşvik ediyor.

“AŞI OLDUYSANIZ HAYAT SİZİN İÇİN DAHA KOLAY”

İsrail, insanları aşıya teşvik etmek için farklı bir yaklaşım benimsedi. Green Pass sistemiyle insanların restoranlara, spor etkinliklerine, müzelere, spor salonlarına ve otellere ancak aşı kanıtı veya negatif bir COVID-19 testi göstermeleri halinde girmelerine izin verildi.

Zimlichman, “Eğer aşı olduysanız hayat sizin için çok daha kolay bir hale geldi ve bu da insanlar için başka bir teşvik oldu” dedi.

İSRAİL – FİLİSTİN FARKI

Ancak bu durum, Filistin topraklarında geçerli olmadı. Filistin nüfusunun %5’inden azı tam olarak aşılandı. Doğu Kudüs’teki Filistinlilerin İsrail sağlık sigortasına erişimi var, ancak bu Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri kapsamıyor.

Bazı insan hakları örgütleri İsrail’e Filistinlilere aşıları vermeleri için çağrıda bulundu. Alfaro-Murillo, “Filistin topluluklarında, aşı yapılmıyorsa ve aşı korumasından kaçabilecek yeni bir tür ortaya çıkarsa, bu büyük bir sorun olacak” dedi.

KRİZLERE RAĞMEN VAKA SAYISI ARTMADI

Nisan ayının sonlarında on binlerce İsrailli, bir Yahudi bayramı olan ve pandeminin başlangıcından bu yana İsrail’deki en büyük halk toplantısı olan Lag B’Omer için Celile’de toplandı. Çıkan izdihamda onlarca kişi öldü ve yaklaşık 150 kişi hastaneye kaldırıldı. Ayrıca geçen ay, İsrail ile Gazze arasındaki şiddetli çatışmalar sırasında birçok İsrailli sığınaklara akın etti.

Yine de enfeksiyon oranı düşmeye devam etti; İsrail’in haftalık ortalama corona virüsü vakaları geçen ay %80 azaldı.

İSRAİL HÂLÂ ÇOĞU GEZGİNE KAPALI

İsrail’in başarısının bir kısmı, ülkenin sıkı seyahat kısıtlamalarıyla da ilgili olabilir. Ülke, hâlâ çoğu turiste kapalı. Gelen yolcuların iki hafta karantinaya alınmaları ve ardından da ülkedeki dokuzuncu günlerinde COVID-19 testi yaptırmaları gerekiyor.

İsrail vatandaşları, enfeksiyon oranlarının yüksek olduğu veya corona virüsü varyantlarının yayıldığı dokuz ülkeye seyahat etmek için özel izin almalılar. Türkiye’nin de içinde yer aldığı bu dokuz ülke ise şu şekilde: Arjantin, Brezilya, Etiyopya, Hindistan, Meksika, Rusya, Güney Afrika, Türkiye ve Ukrayna.

Alfaro-Murillo açıklamasında, “Bütün dünya şu anda İsrail’in bugün geldiği noktaya gelene kadar bunun biteceğini düşünmüyorum” dedi.

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