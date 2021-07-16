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Yetkili kuruluştan Boeing uyarısı: Oksijen seviyesi düşebilir

Amerikan Federal Havacılık İdaresi yaptıkları bir açıklama ile havayolu şirketlerine uyarıda bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:39, 16/07/2021
HaberlerDünya
Yetkili kuruluştan Boeing uyarısı: Oksijen seviyesi düşebilir

Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) bugün yaptığı bir açıklama ile havayolu şirketlerine uyarıda bulundu. FAA, havayolu şirketlerinin filosunda bulunan Boeing 737’leri kontrol etmeleri gerektiğini istedi.

FAA, 9.300 uçaktaki basınç ayarlarının kabin içindeki oksijen seviyesini tehlikeli seviyelere indirebileceğini açıkladı. Gerekli olması durumunda uçakların bazı testlere tabi olmasını isteyen FAA’nin uyarısı ABD’deki 2502 uçağı ve dünya çapındaki 9315 uçağı kapsıyor.

Üç farklı 737 model uçakta benzer sorunlar meydana geldiğini açıklayan FAA, basınç sistemlerinin yanlış uyarı vermesinin kabin basıncının çok düşük seviyelere gelebileceğini duyurdu. FAA, hiçbir tarifeli uçağın bu sorunu yaşamadığını açıkladı.

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