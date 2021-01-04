Yılın ilk bombası: Trump’ın ses kayıtları ortaya çıktı: “Bana oy bulun”

Kasım ayında yapılan seçim sonuçlarını kabullenemeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonuçlarını değiştirmek için Georgia eyaletindeki üst düzey bir yetkiliye “bana oy bulun” diye çağrıda bulunduğu ve bu konuda baskı yaptığı ortaya çıktı.

Washington Post gazetesinin paylaştığı ses kaydında Trump’ın Georgia eyaletinde en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger’le konuştuğu duyuluyor. Ses kayıtlarında Trump’ın Raffansperger’e seçim sonucunu değiştirmesi için yeterli oy bulması konusunda baskı yapıyor.

“SENİN İÇİN BÜYÜK RİSK”

Trump’ın söylediklerini yapmayan Raffensperger’i tehdit eden Trump’ın “Bu bir suç” dediği de kayıtlara geçti. Trump’ın Raffensperger’e, “Onların ne yaptığını biliyorsun ve bununla ilgili yasal süreç başlatmıyorsun. Biliyorsun bu bir suç, bu bir suç ve bunun olmasına izin veremeyeceğini biliyorsun. Bu senin ve avukatın Ryan için büyük bir risk. Büyük bir risk” dedi.

Kasım ayından beri yaklaşık 9 aydır komplo teorileri bulmaya çalışan Trump’ın, “Ben sadece 11.780 oy bulmak istiyorum, şu an elimizdekinden bir fazla” dediği belirtildi. New York Times, Ocak ayının ortasına kadar Adalet Bakanlığı üzerinde yetkisi olan Trump’ın bu süreçte Raffensperger’e ceza vermesinin olası olduğunu yazdı.