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YouTube’dan Trump’a iyi haber: Yasağı kalkabilir

ABD'de Kongre baskını sonrası sosyal medyada eli kolu bağlanan eski Başkan Donald Trump ile ilgili YouTube'dan açıklama geldi. YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, ‘şiddet tehdidi’ azalırsa platformun Trump'ın yasağını kaldırabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:41, 05/03/2021
HaberlerDünya
YouTube’dan Trump’a iyi haber: Yasağı kalkabilir

ABD’de 6 Ocak’taki Kongre baskınından sonra eski Başkan Donald Trump’a karşı yürütülen sosyal medya boykotunda yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya platformu YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki, Trump’a uygulanan yasak ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Şu anda durduğumuz yerde, hala yüksek şiddet riskinin olduğu oldukça açık. Şiddet tehdidi azalırsa platform Trump’ın yasağını kaldırabilir” dedi.

ABD'de Kongre baskını sonrası eski Başkan Donald Trump'ın Twitter ve Facebook hesaplarından sonra YouTube hesabı da askıya alınmıştı. Youtube’da 2 milyonu aşkın abonesi olan Trump yeni bir video yükleyememiş ve canlı yayın yapamamıştı

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Yayınlanma Tarihi:12:40,