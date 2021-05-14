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Yunan adalarına Alman turist akını başladı

Zorlu geçen corona virüsü günlerinde aşılama sürecini hızlandırarak turistleri ülkeye çekmek isteyen Yunanistan'a adeta Alman turist akını başladı.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 10:39, 14/05/2021
HaberlerDünya
Yunan adalarına Alman turist akını başladı

Aşılama sürecini hızlandıran Avrupa, turizm sezonunu açtı… Alman turizm devi TUI, Yunan Adaları'na gemi ve uçak seferlerini başlattı.

Tam aşılanmış olanlar ve bunu uluslararası aşı pasaportu ile kanıtlayanlar, seyahatlerini sorunsuz gerçekleştirebiliyor. Aşı yaptırmayanlar ise en geç 3 günlük PCR testi ile seyahat edebilecek.

TUI, GİRİT VE DİĞER ADALARI SATIYOR

TUI'nin ilk uçuşu Girit'e oldu… Dün Girit'e inen Alman yolcular, oradan gemi ile Ege turu da yapabilecek.

Hafta sonundan itibaren TUI'nin Kos, Korfu ve Rodos tur satışları da başlıyor.

Bu arada Yunanistan, Cuma gününden itibaren bir çok corona virüsü yasağını kaldırdığını açıkladı. Seyahat yasakları sona erdi, müzeler açıldı. Daha önce, evden çıkarken yetkili birimlere SMS ile bilgi verme uygulaması kaldırıldı. Sadece Yunan Adaları'na gidişler de, aşı ve PCR negatif testi gerekecek.
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