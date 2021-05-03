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Yunan adalarındaki Paskalya kutlaması Bodrum’u korkuttu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarından gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin etti. Akşam saatlerinde daha da belirgin olarak duyulan seslerin Paskalya kutlamaları nedeniyle olduğu anlaşıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:48, 03/05/2021
HaberlerDünya
Yunan adalarındaki Paskalya kutlaması Bodrum’u korkuttu

Yunan adalarında Paskalya dönemlerinde yapılan etkinlikler bu yıl da Bodrum’da merak ve kaygıya neden oldu. Sosyal medyadan onlarca vatandaş sesin kaynağını merak ettiklerini iletti. Yarımadanın güney ve batı bölgelerinde yoğun olarak duyulan ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada “Bir süredir Bodrum’da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya kutlamalarından gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir.” denildi.