Yunan basını: Artık top Erdoğan ve Miçotakis’te

Geçen yıl Akdeniz’de tansiyonun yükseldiği Ankara-Atina hattında gerilim yumuşuyor… Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bu hafta gerçekleştirdiği Yunanistan temasları, Yunan basınının gündemine oturdu.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonu eKathimerini’de Tom Ellis imzalı analizde, iki ülke arasındaki pozitif atmosferin iyiye işaret olduğu belirtildi.

“POTANSİYEL VAR”

Makalede, “Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde top şimdi liderlerin sahasında. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki hafta sonra Brüksel’de raproşman görüşmeleri gerçekleşebilir. Bu durum Türkiye’nin yaklaşımına ve her iki tarafın da siyasi isteğine bağlı. Çavuşoğlu’nun ziyareti, bir ay önce Ankara’ya giden Yunan mevkidaşı Dendias’ın ziyaretindeki gibi gerilimli değildi. Fark yaratmak ve ikili ilişkileri geliştirmek için potansiyel var” ifadesi kullanıldı.

Gazetede yayınlanan makalede, “Bunun gerçekleşmesi için Erdoğan’ın herkesle kavga etmesinin siyasi, ekonomik ya da askeri katkısı olmayacağını anlaması gerekiyor. ABD’de başkanlığın el değiştirmesi, onun bu ülkeyle ilişkisini değiştirmesine sebebiyet verdi. Miçotakis ve Erdoğan arasındaki görüşmeden önce gerçekleşen Çavuşoğlu’nun ziyareti, kademeli normalleşmenin başında olduğumuzu gösteriyor olabilir. Bu duruma olumsuz perspektiften bakarsak, iyi diyalog ve sarılmanın haricinde somut olarak değişen bir şey yok ve ilişkiler gergin olmaya devam edebilir. Bunun hangi yönde ilerleyeceğini iki hafta içerisinde göreceğiz” yorumu yapıldı.

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