Yunan basını resmen çileden çıktı

Mısır’ın Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesi Yunan basınında geniş yankı buldu.

Yunan medyası “Mısır devlet mekanizmasının 3 bin yıllık bürokrasisinin kalleşliği” başlıklarıyla Kahire yönetimini eleştirdi. Atina’da yayımlanan Proto Thema gazetesi, “Mısır’dan kalleşlik” başlıklı haberinde, Kahire yönetiminin Türkiye’nin kıta sahanlığı olarak ilan ettiği bölgeyle sınırlanan parselde hidrokarbon araştırma izni verdiğini belirterek, Mısır’ın bu konudaki kararını “Mısır devlet mekanizmasının 3 bin yıllık bürokrasisinin kalleşliği” şeklinde nitelendirdi.

Haberde, Mısır’ın bu tavrının Atina’nın tepkisine yol açtığı ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasının ardından acil olarak Kahire’ye hareket ettiği belirtilerek, Kahire ve Atina arasında aslında bölgede hidrokarbon araştırması yapacak şirketin belirlenmesi konusunda çıkan uyuşmazlıktan kaynaklanan bir anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.

ATİNA’DA CİDDİ KAYGILARA NEDEN OLDU

Ta Nea gazetesi ise Mısır’ın, Atina ve Kahire’nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak anlaşmaya vardığı deniz bölgesinin güneydoğu tarafındaki bir parselde, hidrokarbon araştırması için izin vermesinin Atina’da ciddi kaygılara neden olduğunu yazdı.

Atina’nın, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne giden Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile diplomatik satranç tahtasında yeni girişimlerde bulunduğu ifade edilen haberde, Mısır ile Türkiye arasında olası yakınlaşmayla ilgili açıklamaların Atina hükümetince yakından izlendiği belirtildi.

YUNAN BAKAN DÜN KAHİRE’YE GİTMİŞTİ

Türkiye ile Mısır’ın, deniz yetki sınırlarının belirlenmesi konusunu masaya oturma ihtimali Atina’yı telaşlandırdı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile görüşmek için Kahire’ye gitmişti.