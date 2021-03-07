Yunan Cumhurbaşkanı’nın ayakkabıları tepki çekti

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Oniki Ada'nın Yunanistan'a ilhakının yıldönümünü nedeniyle düzenlenecek kutlamalara katılmak üzere Rodos Adası'na gitti. Sakellaropulu, Rodos'a gelişinde havalimanında Güney Ege Bölge Genel Sekreteri Yorgos Hacimarkos ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

GİYDİĞİ DAĞCI AYAKKABILARI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Cumhurbaşkanı Sakellaropulu'nun giydiği ayakkabılar dikkat çekince Yunanistan basınında geniş yankı buldu ve olumsuz yönde eleştirilere maruz kaldı. Cumhurbaşkanı Sakellaropulu adada müze ve benzeri tarihi yerleri ziyaret edeceği ardından törenlere katılacağı belirtildi.

Güney Ege Valisi George Hatzimarkos ve Rodos Belediye Başkanı Antonis Kampourakis‘ten Rodos ve oniki adalar hakkında bilgi alan Sakellaropulu'nun ziyareti sırasında giydiği ayakkabıların temsil ettiği kuruma uygun olmadığı eleştirileri yapıldı, daha önceki ziyaretlerinde ise bir çift mokasen veya sade topuklu ayakkabı giydiği belirtildi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK MESAJLAR VERMESİ BEKLENİYOR

Yarınki kutlama törenleri sonrasında Cumhurbaşkanı Sakellaropulu'nun ve Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis ile birlikte yapacağı açıklamalarda Türkiye'ye mesaj göndermeleri beklendiği açıklandı.