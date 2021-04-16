Yunan gazetesinden Çavuşoğlu-Dendias yorumu: Kışkırtma talimatı Miçotakis’ten

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, dün Ankara’yı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısının yankıları sürüyor.

Dendias’ın Türkiye’yi Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu söz alarak sert tepki göstermişti.

SÜREKLİ İSTİŞARE HALİNDE

Yunan medyasından Ethnos gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Ankara’daki saldırgan tutumunun detaylarını yazdı. Gazete haberinde, Dendias’ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile sürekli istişare halinde olduğunu ve Miçotakis’in kendisine özel olarak ‘kışkırtma’ talimatı verdiğini aktardı.

Gazete haberinde, Miçotakis’ten talimat alan Yunan Bakan Dendias’ın kışkırtıldığında, uygun şekilde yanıt vermesi için açık bir emir aldığını da yazdı.

TOPLANTIDA NE OLDU?

Dendias dün basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamalarda, “Ortamı dinamitleyen kışkırtıcı söylem ve eylemlerden uzak durmamız gerekiyor, ilişkilerimizi geliştirmenin önkoşulu budur. Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir. Kıbrıs'ta kabul edilen yegane çözüm iki toplumlu federasyon çözümüdür. Bizim attığımız adımlar Türkiye'nin Kıbrıs Türkleri'nin haklarını korumaya dönüktür. Siz bunları burada söylerseniz biz de burada cevap vermek zorunda kalırız” gibi ifadeler kullanmıştı.

Çavuşoğlu ise Dendias’a verdiği yanıtta, “Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım. Kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ege konularında, hava sahası konusunda, adaların silahsızlandırılma statüsü konusunda mahkemenin yetkisini tanımıyorsunuz. Burada karşılıklı suçlamalara girdiğimiz zaman birbirimize anlatacağımız çok şey var. Basının önünde ülkemi ağır bir şekilde itham edersiniz bunun da cevabını vermek durumundayım” demişti.