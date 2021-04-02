Yunan gemisine Türk Sahil Güvenlik’ten müdahale

Yunanistan, Ege’deki mültecileri Türk kara sularına itmeye devam ediyor. Sahil Güvenlik’in Ege’de Yunanistan’ın Türk kara sularına mültecileri itmeye çalıştığı sırada Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin uyarısı kameraya yansıdı. Bu sabah çekilen görüntülerde Türk Sahil Güvenlik’in Yunanlı yetkilileri siren sesiyle uyardığı görülüyor.

AB’DEN YUNANİSTAN’A ‘GERİ İTME’ UYARISI

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, birlik üyesi ülkeler arasındaki göçle mücadelede dayanışmanın önemli olduğunu belirtti.

Yunanistan’ın Midilli Adası’nı ziyaret eden ve burada Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile bir araya gelen Johansson Atina yönetimini uyararak, Türkiye’ye sığınma başvuruları kabul edilmeyen göçmenleri geri almaya devam etmesi çağrısında bulunmuştu.

Johansson, “Yunan makamlarının iddia edilen geri itmeleri soruşturma konusunda daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum” ifadelerine yer vermişti.

İlginizi Çekebilir İhracat trenine kaçak binmek isteyen 2 mülteci akıma kapıldı