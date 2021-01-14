Yunanistan: 1450 mülteciyi Türkiye’ye geri göndermeye çalışıyoruz

Mitarachi, Türkiye’den gelen ve iltica başvuruları reddedilen göçmenlerin derhal geri gönderilmesi için Yunanistan’ın Avrupa Komisyonu ve AB sınır kuruluşu Frontex’e talepte bulunduğunu söyledi.

Bu adım, iki ülke arasında uzun süredir devam eden kıta sahanlığı anlaşmazlıklarını çözmeye yönelik müzakere planlarının öncesinde geldi.

AB ile Türkiye arasında 2016’da yapılan anlaşma kapsamında göçmenlerin Türkiye’ye dönüşleri corona virüsü salgını nedeniyle geçen yıl büyük ölçüde azaldı. Ancak Mitarachi, yeni teknoloji ve Covid-19 test prosedürleri sayesinde göçmen iadelerine yeniden başlamaları için koşulların artık sağlandığını söyledi.

Mitarachi, “Türkiye’den çabalarını hızlandırmasını bekliyoruz… Birincisi, Türkiye’den ülkemize ve Avrupa Birliği sınırları dahilindeki kıyılara yönelik kalkan teknelerin geçişini önlemek. Ve ikincisi göçmenlerin dönüşünü kabul etmek” dedi.

Mitarachi geri dönüş için belirlenen 1,450 kişinin çoğunun, Midilli adasında; diğerlerinin ise Kos, Sisam ve Sakız adalarında olduğunu ifade etti.