Yunanistan 35 ülkeye sınırları açıyor, Türkiye listede yok

Yunanistan'da ekonomi ağırlıklı yayın yapan www.pelop.gr sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde ülkedeki turizm sektörünü canlandırmak amacıyla 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 35 ülke ile sınırlarını açma ve karantinadan muafiyet kararı aldığı belirtildi.

Yunanistan dışında Schengen bölgesindeki ülkeler arasında yer alan Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Macaristan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve yer alırken bu ülkeler arasında yer alan İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn AB üyesi olmadığı belirtildi. Yunanistan'ın bu ülkelere ek olarak ayrıca ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan ve İsrail vatandaşlarına da yedi günlük karantina muafiyeti getirildi.

KARANTİNAYA ALINMAYACAKLAR

Bu 35 ülkenin vatandaşları Yunanistan'a aşı kartları veya CPR negatif test sonucu ile giriş yapabilecekler ve karantinaya girmeyecekler.

Yunanistan hükümetinin aldığı karar doğrultusunda 35 ülke vatandaşlarına tanınan haklar Türkiye vatandaşlarına tanınmadı. Türk vatandaşları 35 ülke vatandaşı gibi aşı da yaptırsalar veya negatif CPR test sonucunu da yanlarına alsalar, Yunanistan'a giriş yapamayacaklar.

Yunanistan'ın aldığı karar çerçevesinde İstanbul ve Atina arasında uçak seferlerinin yeniden başlamasına onay çıkmıştı. Ancak Türkiye'den Yunanistan'a acil durumlar dışında sadece, Yunanistan vatandaşları ya da Yunanistan'da oturma izni olanlar kabul ediliyor. Öte yandan bu kişilere yedi günlük karantina uygulaması da devam ediyor.

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