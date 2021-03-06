Yunanistan askeri harcamaları artırıyor: 300 MILAN füzesi alacaklar

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı, 300 güdümlü MILAN füzesinin alımı müzakere sürecinden geçerek, en avantajlı ihale kriteri ile temini için sözleşme imzalanması ve yürütülmesinde ihale açtı. Buna göre Yunanistan, 2021-2023 yılları için 9 milyon euro değerinde bir sözleşme ile üç yıl içinde 300 adet güdümlü MILAN tanksavar füzesi satın alacak.

MILAN güdümlü füzeler, Yunan ordusunun Kara Kuvvetleri’nde ana tanksavar füzelerinden biri konumunda. Yunan cephaneliğinde bulunan versiyonlarında, silahın menzili yaklaşık 2 bin metre ve TSK envanterinde de bulunuyor.

MILAN FÜZESİ NASIL İŞLİYOR?

Fransız dizaynı 1962’de başlayan ikinci nesil anti-tank güdümlü füze projesi. Tesiri menzili 75-2000 metre arasındadır. Nişancı menzili içindeki hedefe silahın optik nişangahında bulunan çok hassas kıl ile nişan alarak tetiğe basarak silah üzerine yerleştirilen güdümlü roketi ateşler. Roket silahı terk ettikten sonra nişancı hedef yer değiştirse bile kılı hedef üzerinde tuttuğu sürece roket silah sistemi tarafından yönlendirilir ve yüzde 100’lük bir başarı ile hedefi imha eder.

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