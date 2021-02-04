Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: AB zirvesinden önce görüşeceğiz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan ve Türk yetkililerin deniz yetki alanları anlaşmazlığını ele aldıkları görüşmelerin bir sonraki turunun Şubat sonu ya da Mart başında olabileceğini söyledi.

Miçotakis, görüşmelerin 25 Mart’ta yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde yapılacağını ifade etti. Yunanistan Başbakanı, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Gelecek ay içinde, Şubat sonu, Mart başı gibi görüşmelerin gerçekleşmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA 3.5 SAATLİK ZİRVE



Türkiye ve Yunanistan, 2002 ile 2016 arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair kapsamlı görüşmelere zemin hazırlaması için onlarca defa görüşme yapmıştı.

Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz’deki gerilimin arttığı geçen yılın ardından iki ülke 25 Ocak’ta tekrar görüşmeye başlamıştı. İstanbul’da yapılan ve yaklaşık 3.5 saat süren 61’inci tur görüşmelerin ardından iki taraf Atina’da tekrar görüşmek için anlaşmıştı.