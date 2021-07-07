Yunanistan başbakanından Erdoğan yorumu: Göz yumuyorum

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, son zamanlarda verdiği en kapsamlı röportajı ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye verdi.

Gazetenin İngilizce edisyonunda da yayınlanan röportajda Miçotakis Türkiye-Yunanistan ilişkilerini de mercek altına aldı. Miçotakis, “Ben 2021 yazının 2020 yazından daha sessiz geçeceğine çok inanıyorum. Eğer bana gerilime sebep olan yapısal sorunları çözüp çözmediğimizi soruyorsan, hayır Türkiye ile bir anda sorunlarımızı çözmedik. Burada yaptığımız açıkça pozisyonumuzu belirlemek oldu. Türkiye’ye her iki ülke ve halklar için en iyisi olacak iyi bir ilişki istediğimizi söyledik” ifadesini kullandı.

Miçotakis sözlerine, “Eğer Türkiye gerilim yolunu tercih ederse bunun bir karşılığı olacaktır. Biz mültecilerin bir silah gibi kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz. Ayrıca Yunan Sahil Güvenlik birimi bir mültecileri karşılama hizmeti değildir. Sınırlarımızı korumak için oradalar” diyerek devam etti.

Miçotakis, Ankara ile Atina arasındaki iletişimin açık olduğunu söylerken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak onunla konuşmanın çok zor olmayacağına inanıyorum” dedi. Kathimerini muhabirinin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan size şahsi olarak kamuya yaptığı konuşmalarda çok hakaret etti” sözlerine yanıt veren Miçotakis, “Evet. Bunlara göz yumuyorum. Şu an aramız iyi” yorumunu yaptı.

Yunanistan Başbakanı, “Biz herkesle konuşuyoruz. Türkiye ile neden görüşmeyelim? Ve elbette eğer önemli bir konuysa Erdoğan’la konuşmak için telefonu elime alıyorum. Bence o da aynısını yapardı” dedi.

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