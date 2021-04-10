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Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu’dan dikkat çeken Prens Philip mesajı

Dün 99 yaşında hayatını kaybeden Britanya Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in ölümü ile ilgili Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakan Kiryakos Miçotakis taziye mesajları yayımladı. Sakelaropulu, Prens Philip'in Yunan askeri üniformalı bir fotoğrafını paylaştı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 12:32, 10/04/2021
HaberlerDünya
Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu’dan dikkat çeken Prens Philip mesajı

Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Prens Philip'i çocukluğunda çekilmiş Yunanistan Parlamentosu'nda nöbet tutan Evzon askerlerinin üniformasını giydiği fotoğrafı ile andı.

Sakelaropulu İngilizce ve Yunanca yaptığı paylaşımda fotoğrafın altına, “Korfu’da doğan Prens Philip, ülkesine onlarca yıl özveriyle hizmet etti. Kraliçe Elizabeth’e, Kraliyet Ailesi üyelerine ve İngiliz halkına en derin taziyelerimi sunarım” yazdı.

Prens Philip, Yunan adası Korfu'da dünyaya geldi, ancak askeri darbenin gerçekleşmesi yüzünden iki yaşındayken Yunanistan'ı terk etmek zorunda kaldı.

Bir İngiliz savaş gemisi Prens'i ve ailesini İtalya'ya sürgüne götürdü, bu yolculuk daha sonra İngiltere'de sona erdi.

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Başbakan Cumhurbaşkanı İngilizce İngiltere İtalya son dakika sosyal medya Yunanca Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:12:31,