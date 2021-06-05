Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou’nun korumasına dolandırıcılık suçlaması

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katherina Sakellaropoulou'nun koruma ekibinde görev yapan bir polis memurunun Yunanistan’da bir iş insanını 545 bin euro ve lüks saat karşılığı dolandırdığı iddia edildi. Açılan davada polisin iş insanına, Yunanistan vatandaşlığına geçirmek için yardımcı olacağını söylediği öne sürüldü.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 15:24, 05/06/2021
HaberlerDünya
Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou’nun korumasına dolandırıcılık suçlaması

İş insanının avukatı ANT1 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Polisin kendisine savcı ile iyi ilişkileri olduğunu ve yurt dışında yaşayan iş insanının Yunanistan vatandaşlığına geçmesi için yardımcı olmak karşılığı ile taksitlerle belirtilen miktardaki parayı aldığını” söyledi. Atina'da açılan davada iş insanının avukatı alışveriş görüntülerini mahkemeye sunduğunu aktardı.

POLİS MEMURU İDDİALARI REDDETTİ

Yunanistan'da büyük yankı uyandıran olayın duyulmasının ardından açıklama yapan polis memuru, “İddia edilen parayı ve saati almadım. Zaten araştırılırsa sosyal yaşamımda böyle bir paraya sahip olmadığım görülür. Adalet sonuçta yerini bulacak, suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yunanistan Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin söz konusu polisin daha öncede garip arabulucuklarla ilgili eylemlerinin olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi'nden alınarak başka bir yerde görevlendirildiği açıklaması yaptığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İlginizi ÇekebilirYunanistan'ın geri ittiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardıYunanistan'ın geri ittiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı