Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou’nun korumasına dolandırıcılık suçlaması

İş insanının avukatı ANT1 televizyonuna yaptığı açıklamada, “Polisin kendisine savcı ile iyi ilişkileri olduğunu ve yurt dışında yaşayan iş insanının Yunanistan vatandaşlığına geçmesi için yardımcı olmak karşılığı ile taksitlerle belirtilen miktardaki parayı aldığını” söyledi. Atina'da açılan davada iş insanının avukatı alışveriş görüntülerini mahkemeye sunduğunu aktardı.

POLİS MEMURU İDDİALARI REDDETTİ

Yunanistan'da büyük yankı uyandıran olayın duyulmasının ardından açıklama yapan polis memuru, “İddia edilen parayı ve saati almadım. Zaten araştırılırsa sosyal yaşamımda böyle bir paraya sahip olmadığım görülür. Adalet sonuçta yerini bulacak, suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yunanistan Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin söz konusu polisin daha öncede garip arabulucuklarla ilgili eylemlerinin olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi'nden alınarak başka bir yerde görevlendirildiği açıklaması yaptığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.