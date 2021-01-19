Yunanistan Dışişleri Bakanı: Girit’in doğusunda karasularımızı genişletmeyi planlıyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Girit Adası’nın doğusunda karasularını genişletmeyi planladığını söyledi.

PARLAMENTODA KONUŞTU

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularının genişletilmesini öngören yasa tasarısının tartışıldığı parlamentoda yaptığı konuşmada, Başbakan Miçotakis'in aylar öncesinde Girit'te karasularının genişletilmesi konusunda görüş belirttiğini anımsatarak “Ve tabii ki Girit, Girit'in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da karasularımızı genişletmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“YUNANİSTAN'IN KARASULARI MESELESİ MÜZAKERE EDİLEMEZ”

Yunanistan ana muhalefindeki Radikal Sol Parti (SYRİZA) Sözcüsü Yorgos Katruggalos'un, Yunanistan ve Türkiye arasında yeniden başlatılması kararlaştırılan istikşafi görüşmelerde hangi meselelerin ele alınacağı ve ülkenin karasularının genişletilmesi konusunda Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı’nın farklı görüşler dile getirdiği yönündeki eleştirilerini de yanıtlayan Dendias ”Başbakan'ın belirlediği politikanın dışında bir çizgi izlenmesi mümkün değil. Yunanistan'ın hiçbir başbakanı karasuları meselesini müzakere etmez çünkü egemenlik meselesidir ve müzakere konusu değildir” ifadelerini kullandı.

“SINIRDAŞ ÜLKELERLE MÜZAKERE ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ”

Dendias konuşmasının sonunda ise Yunanistan'ın karasularını genişletmesi konusunda sınırdaş ülkeler ile müzakere etmek zorunda olmadığını iddia ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

* Ülkenin (Yunanistan) kıta sahanlığı konusundaki tezi, Maniatis kanunu ile ifade edilmektedir. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesine gelince, belirtilen kıta sahanlığı üzerindeki belirli bölgede olay gerçek.

* Sınırdaş ülkelerden herhangi biriyle anlaşmalı olarak sınırlandırılmamıştır. Komşu ülkeler, hakkımızı uygulamamızı anlayışla karşılıyor.

* İtalya, Yunanistan'ın karasularını genişleteceğini biliyordu ve bu, ‘Yunanistan'ın İtalya ile müzakere ettiği' anlamına gelmez. Arnavutluk'un da Yunanistan'a sormadan, hakkını bütünüyle kullandığı gibi.

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