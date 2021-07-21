Yunanistan Fransa’dan ilk Rafale uçağını teslim aldı

Yunanistan'ın Fransa'ya sipariş verdiği Rafale savaş uçaklarından ilki Yunanistan ve Fransa Genelkurmay başkanlarının katıldığı tören ile teslim edildi.

Güney Fransa'daki Istres Hava Üssü'nde yapılan devir teslim töreninde konuşan Genelkurmay Başkanı Floros “Fransa ile Yunanistan arasındaki mükemmel iş birliği sonucunda hava gücümüzü çağın ilerisine götürüyoruz. Caydırıcı gücü yüksek bu uçaklar ile hava sahamızı daha güvenli hale getireceğiz” diye konuştu.

ÜÇ YILDA 18 UÇAK TESLİM EDİLECEK

Teslim alınan Rafale savaş uçağının Yunanistan'ın Tanagra’daki 332. Hava Kuvvetleri Filosu’na katılacağı belirtildi. Yunanistan ile Fransa arasında 2.32 milyar dolarlık anlaşma çerçevesinde 2022 yılında altı yeni Rafale’nin (iki iki kişilik ve dört tek kişilik) teslimatının gerçekleştirileceği belirtildi. Yunanistan anlaşma çerçevesinde Fransa'dan üç yıl içerisinde 18 Rafale uçağı satın almış olacak.

ORTALAMA FİYATI 72 MİLYON EURO

Rafale iki adet SNECMA üretimi M88-2 motora ve kanarya-delta kanatlara sahip. Her motor tek başına 75 kN (kilonewton) güç kapasiteyle azami 1380 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 10 ton ağırlığında olan jetlerin menziliyse 3 bin 700 kilometre civarında. Uçak gemilerine iniş kalkış yapabiliyor.

Rafale B, Rafale C ve Rafale M adlı 3 farklı modelde üretilen savaş uçaklarının ortalama fiyatıysa 72 milyon euro civarında.