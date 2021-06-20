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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros’tan tahrik uçuşu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Brüksel’deki NATO Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesinden sonra Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un F-16 uçağı ile Lozan Antlaşması'na göre silahsızlandırılmış olması gereken Ege adaları üzerinde uçtuğu ortaya çıktı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 15:54, 20/06/2021
HaberlerDünya

Yunanistan medyasının geniş yer verdiği olayda Floros, Ege adaları üzerinde yaptığı uçuşun fotoğraflarını kendisine ait sosyal medya hesabından yayınladı. Genelkurmay Başkanı Floros, Larisa Hava Üssü'nde bir F-16 savaş uçağına binerek, Lozan Antlaşması gereğince silahtan arındırılmış olması gereken bazı Ege adaları üzerinde uçtu.

Floros, Yunan pilot Nikolaos Sialmas'ın, Ege'de 18 Haziran 1992'de bir Türk F-16'sı ile giriştiği it dalaşında kullandığı Mirage 2000 tipi savaş uçağının, Bozbaba Adası açıklarında denize çakılması sonucu hayatını kaybetmesinin 29'uncu yılı dolayısıyla, Limni, Bozbaba ve Sakız adaları üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros daha sonra Skyros Adası'ndaki 135 Combat Saldırı Filosu'nu ziyaret etti, Patriot füze rampaları ve Heron insansız hava araçları üzerinde incelemelerde bulundu.

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Yayınlanma Tarihi:15:52,