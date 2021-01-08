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Yunanistan seyahat kısıtlamalarını 21 Ocak’a kadar uzattı

Yunanistan'da corona virüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla uluslararası uçuşlara getirilen kısıtlamalar 21 Ocak gece yarısına kadar uzatıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:25, 08/01/2021
Haberler Dünya
Yunanistan seyahat kısıtlamalarını 21 Ocak’a kadar uzattı

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü ile mücadele kapsamında uluslararası uçuşlara getirilen kısıtlamaların iki hafta daha uzatıldığı bildirildi.

Yunanistan’a gelen tüm yolcuların varışlarından 72 saat önceye ait negatif PCR testi almasını da içeren kısıtlamaların 21 Ocak gece yarısına kadar uzatıldığı belirtildi.

Kısıtlamalar kapsamında yabancı yolcuların 3 gün yerine 7 gün karantinaya alınacağı ve İngiltere’den gelen tüm yolcuların varışlarında hızlı bir teste tabi tutulacağı aktarıldı.

Yunanistan’da corona virüsü salgınında 5 bin 146 kişi hayatını kaybederken, toplam 142 bin 777 vaka kaydedildi.(İHA)

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