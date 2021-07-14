Yunanistan sınıra zeplin yerleştirdi, gözetleme başladı  

Yunanistan'ın Ege Denizi ile Batı Trakya'daki Meriç sınır hattında göçmen geçişlerini gözetlemek amacıyla getirdiği zeplinler Dedeağaç Havalimanı ile Limnos Adası'ne yerleştirildi.

RADAR VE TERMAL KAMERALI

Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı FRONTEX tarafından kullanılan ve Yunanistan'a kiralanan zeplinler Alman-Fransız ortak yapımı. 20 metre uzunluğundaki “Eagle Owl” (Kartal Baykuş) zeplinleri, radar ve termal kameralarla donatıldı.

TÜRKİYE SINIRINDAN 30 KM İÇERİYİ GÖZETLEYEBİLECEK

Ege ve Meriç Nehri ile Dedeağaç Türkiye sınırında 300 metre irtifada uçması planlanan zeplinlerin maksimum menzili ise 20 mil olarak belirtildi.

Yunanistan'ın zeplinler sayesinde Ege denizi ve Meriç Yunan-Türk kara sınırında 30,5 km derinlikte gerçek zamanlı olarak hareketleri izleyebileceği ve dört ay boyunca test edilecek olan zeplinlerin, gerekirse Midilli ve Sisam adalarına da yerleştirilmesinin planlandığı açıklandı.